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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Jawa Wschodnia, Indonezja

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4 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Jabung, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Jabung, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
Loft w Secana Beachtown, Canggu ✨ Secana Beachtown to stylowy kompleks mieszkalny przy pl…
$300,000
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Agencja
RESIDE BALI GROUP
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Mieszkanie 2 pokoi w Jabung, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Jabung, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
The First Investment Hotel in the Heart of Nuanu Creative City (Bali) This is not just a …
$50,000
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Agencja
RESIDE BALI GROUP
Języki komunikacji
English, Русский, Українська
Dom 6 pokojów w Peneleh, Indonezja
Dom 6 pokojów
Peneleh, Indonezja
Pokoje 6
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 2
M O A   V I L L A   R E S O R T   B A L I Villas from $ 420,000 Deposit only $ 5000 Payback …
$495,000
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Dom 5 pokojów w Peneleh, Indonezja
Dom 5 pokojów
Peneleh, Indonezja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
P R O E TO MADURA V I L L A R E S O R T E T O.VILL FOR COMPLEX AREA4, SPALICESLAND - 360 M2B…
$394,000
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Parametry nieruchomości w Jawa Wschodnia, Indonezja

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