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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Candidasa, Indonezja

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domy
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6 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Candidasa, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Candidasa, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Otwieramy wyjątkową okazję do inwestowania w nieruchomości premium na pierwszej linii oceanu…
$236,000
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Willa 3 pokoi w Candidasa, Indonezja
Willa 3 pokoi
Candidasa, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks mieszkalny realizowany jest przez koncepcję "żyć, pracować, odpoczywać" i ma powier…
$808,500
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Willa 5 pokojów w Candidasa, Indonezja
Willa 5 pokojów
Candidasa, Indonezja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 213 m²
Liczba kondygnacji 1
Nieskończoność to kompleks 250 willi położonych na wybrzeżu oceanu. Obszar kompleksu to 15 h…
$1,90M
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It Is RealtyIt Is Realty
Willa 2 pokoi w Candidasa, Indonezja
Willa 2 pokoi
Candidasa, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Liczba kondygnacji 1
Kompleks mieszkalny realizowany jest przez koncepcję "żyć, pracować, odpoczywać" i ma powier…
$225,000
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Willa 1 pokój w Candidasa, Indonezja
Willa 1 pokój
Candidasa, Indonezja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 1
Kompleks mieszkalny realizowany jest przez koncepcję "żyć, pracować, odpoczywać" i ma powier…
$150,000
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Willa 2 pokoi w Candidasa, Indonezja
Willa 2 pokoi
Candidasa, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 1
Kompleks mieszkalny realizowany jest przez koncepcję "żyć, pracować, odpoczywać" i ma powier…
$225,000
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