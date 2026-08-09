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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ubud, Indonezja

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mieszkania
37
domy
68
106 obiektów total found
Szeregowiec 3 pokoi w Ubud, Indonezja
Szeregowiec 3 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 2
Twój projekt inwestycyjny jest na Bali! Nowoczesne apartamenty i domy z inteligentną technol…
$210,000
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DDA Real Estate
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Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 278 m²
Ekscytująca okazja, aby kupić 2 x dwupiętrowy willi siostra willi wśród bujnych zielonych pó…
$227,530
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Willa 2 pokoi w Ubud, Indonezja
Willa 2 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Liczba kondygnacji 2
Kompleks willi Boutique w UbudKompleks otoczony jest dżungli, z widokiem na rzekę i tarasy r…
$146,000
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INEST HOMES
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Willa 5 pokojów w Ubud, Indonezja
Willa 5 pokojów
Ubud, Indonezja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Trzypiętrowa willa z 4 sypialniami w sercu Ubud (Bali)Bamboolina Villa Ubud to nowoczesna tr…
$590,000
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DDA Real Estate
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Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$159,000
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Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 234 m²
Liczba kondygnacji 2
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$195,000
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Agencja
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Willa 2 pokoi w Ubud, Indonezja
Willa 2 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/1
$255,000
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Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Sales officially launch on October 15th, but the best deals are available now. Reserve your…
$155,000
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Willa 3 pokoi w Ubud, Indonezja
Willa 3 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1/1
$255,000
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Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Re Villas Ubud 2 to butikowa kolekcja luksusowych willi basenowych przeznaczonych do nowocze…
$249,000
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Willa 3 pokoi w Ubud, Indonezja
Willa 3 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 78 m²
Piętro 1/1
$255,000
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Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 520 m²
GEM ARCHITEKTURALNY W LUSJI BALIDoświadcz Twin House, unikalne arcydzieło współczesnej i tra…
$1,43M
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Mieszkanie 6 pokojów w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 6 pokojów
Ubud, Indonezja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 410 m²
Ten 2024-zbudowany kompleks Joglo znajduje się na 1,269 metrów kwadratowych cichej ziemi, łą…
$699,000
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Willa 2 pokoi w Ubud, Indonezja
Willa 2 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Nowy projekt inwestycyjny na Bali o gwarantowanym dochodzie 8% przez 3 lata.Korzyści finanso…
$140,000
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Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Wyjątkowa willa z 1 sypialnią w Lodtunduh, Ubud, oferująca widok na dżunglę i prywatny basen…
$198,000
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Mieszkanie w Ubud, Indonezja
Mieszkanie
Ubud, Indonezja
Powierzchnia 23 m²
Przedstawiamy Państwu wyjątkowy apartament w projekcie - kompleks mieszkalny z różnorodną in…
$56,921
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Hayat
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Willa 4 pokoi w Ubud, Indonezja
Willa 4 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 287 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowoczesna willa z 3 sypialniami w centrum Ubud, Bali!Ta stylowa dwupiętrowa willa znajduje …
$530,000
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DDA Real Estate
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Willa 5 pokojów w Ubud, Indonezja
Willa 5 pokojów
Ubud, Indonezja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa w sercu malowniczej natury.Unikalna 4-piętrowa willa z wykończeniem pod klucz. Otoczon…
$545,000
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 39 m²
Piętro 3/5
Apartamenty inwestycyjne w sercu Ubud.Stopa zatrudnienia w Ubud 23%. Gwarantowany zwrot z cz…
$118,800
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DDA Real Estate
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Penthouse w Ubud, Indonezja
Penthouse
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Powierzchnia 58 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$159,500
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Willa 2 pokoi w Ubud, Indonezja
Willa 2 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Piętro 1/1
$215,000
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Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 166 m²
Liczba kondygnacji 1
Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą być określone w dniu aplikacji!!Bali…
$127,000
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Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Powierzchnia 136 m²
Wyjaśnij oferty promocyjne!Nazywam się Leon, zapytaj mnie, sprawdź dostępność i ceny w dniu …
$225,000
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Mieszkanie 2 pokoi w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Ubud, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 3/4
Twój projekt inwestycyjny jest na Bali! Nowoczesne apartamenty i domy z inteligentną technol…
$110,000
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Agencja
DDA Real Estate
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Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Re Villas Ubud 2 to butikowa kolekcja luksusowych willi basenowych przeznaczonych do nowocze…
$249,000
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Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 930 m²
Prywatny Jungle- Zobacz Villa w pobliżu Ubud z basenem Infinity, Sauna & Przestronne DesignW…
$1,35M
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Mieszkanie 1 pokój w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Ubud, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 2/2
Apartamenty w nowoczesnym kompleksie. Indywidualny projekt inwestycyjny. Średni zysk z wynaj…
$160,000
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Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Re Villas Ubud 2 to butikowa kolekcja luksusowych willi basenowych przeznaczonych do nowocze…
$255,000
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Willa w Ubud, Indonezja
Willa
Ubud, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 2
Nazywam się Leon, zapytaj mnie, dostępność i ceny muszą być określone w dniu aplikacji!!Bali…
$357,000
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Mieszkanie 5 pokojów w Ubud, Indonezja
Mieszkanie 5 pokojów
Ubud, Indonezja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 280 m²
Jest to rzadka okazja do posiadania 33- są złożone w sercu Ubud, zbudowany dla poważnych inw…
$855,500
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