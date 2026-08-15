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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie, Indonezja

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domy
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7 obiektów total found
Willa w Sumba Barat Daya, Indonezja
Willa
Sumba Barat Daya, Indonezja
Sypialnie 2
Dwupokojowa willa przy plaży Sumba, Indonezja jest zalecaną jednostką w tym rozwoju - i z do…
$134,990
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Willa w Sumba Barat Daya, Indonezja
Willa
Sumba Barat Daya, Indonezja
Sypialnie 1
Ta willa z jedną sypialnią przy plaży Sumba, Indonezja oferuje jeden z najbardziej dostępnyc…
$94,990
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Willa w Sumba Barat Daya, Indonezja
Willa
Sumba Barat Daya, Indonezja
Sypialnie 3
The Three-Bedroom Beachfront Villa Sumba jest sztandarową jednostką w rozwoju Oceanu Indyjsk…
$189,990
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Willa w Sumba Barat Daya, Indonezja
Willa
Sumba Barat Daya, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Ta inwestycja w willę Sumba znajduje się w samym sercu jednego z najbardziej interesujących …
$94,990
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Dom 2 pokoi w Desa Matawai Amahu, Indonezja
Dom 2 pokoi
Desa Matawai Amahu, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 1
Noah, kompleks willi premium na wyspie Sumba 124; Indonezja.Kompleks znajduje się w wyjątkow…
$395,000
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Willa w Lesser Sunda Islands, Indonezja
Willa
Lesser Sunda Islands, Indonezja
Wille na wyspie Sumba! Wyobraź sobie swój dom w raju: wille z pięknym widokiem na ocean, w o…
$160,000
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Hayat
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Willa 2 pokoi w Sumba Barat, Indonezja
Willa 2 pokoi
Sumba Barat, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 1
Noah, kompleks willi premium na wyspie Sumba 124; Indonezja.Kompleks znajduje się w wyjątkow…
$395,000
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Parametry nieruchomości w Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie, Indonezja

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