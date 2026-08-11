Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Sanur
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sanur, Indonezja

;
mieszkania
7
domy
3
10 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w Sanur, Indonezja
Penthouse 4 pokoi
Sanur, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 337 m²
Piętro 2/4
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the In…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTABRO
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Telegram Napisz w Telegram
Willa w Sanur, Indonezja
Willa
Sanur, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 180 m²
Ta nowoczesna willa tropikalna w Sanur znajduje się na 200m ² ziemi z 185m ² dwupiętrowy bud…
$235,600
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 1 pokój w Sanur, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Sanur, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Piętro 2/4
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the In…
$410,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTABRO
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
TekceTekce
Willa w Sanur, Indonezja
Willa
Sanur, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 312 m²
Połączenie ciepłych, ziemistych odcieni śródziemnomorskiego designu z praktycznymi, nowoczes…
$115,900
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Sanur, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Sanur, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 202 m²
Piętro 2/4
**MAGNUM RESORT SANUR** is an ultra-luxury complex located on the prime beachfront of the In…
$780,000
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
ESTABRO
Języki komunikacji
English, Русский, Türkçe
Willa w Sanur, Indonezja
Willa
Sanur, Indonezja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Z dala od wszystkich obiektów, które Sanur ma do zaoferowania i zaledwie 1 km do Mertasari S…
$222,677
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Sanur, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Sanur, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Liczba kondygnacji 4
The start of sales of the apartment complex of the first coastline in Sanur. The complex inc…
$160,240
Zostaw prośbę
Mieszkanie 1 pokój w Sanur, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Sanur, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Liczba kondygnacji 4
The launch of sales of the oceanfront apartment complex in Sanur. The complex includes 66 ap…
$94,993
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sanur, Indonezja
Mieszkanie 3 pokoi
Sanur, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 204 m²
Liczba kondygnacji 4
Luksusowa rezydencja nad oceanem z prywatną plażą i centrum spa, Sanur, Bali, Indonezja Ofe…
$810,606
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Sanur, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Sanur, Indonezja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 101 m²
Первый и единственный клубный комплекс апартаментов на первой линии океана. В лучшем месте …
$468,799
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się