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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kuta, Indonezja

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28 obiektów total found
Mieszkanie w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie
Kedonganan, Indonezja
Projekt willi przy plaży w Jimbaran z trzema układami: 1-sypialnia 80m ² z prywatnym basenem…
$345,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie 4 pokoi
Kedonganan, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Willa Signature 4-pokojowe jest największym i najbardziej ekskluzywnym produktem wewnątrz oś…
$950,000
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Mieszkanie w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie
Kedonganan, Indonezja
Projekt willi przy plaży w Jimbaran z trzema układami: 1-sypialnia 80m ² z prywatnym basenem…
$345,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie 4 pokoi
Kedonganan, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Willa Signature 4-pokojowe jest największym i najbardziej ekskluzywnym produktem wewnątrz oś…
$950,000
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Willa w Seminyak, Indonezja
Willa
Seminyak, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 63 m²
Od 550.000 dolarów, ta inwestycja willi Seminajak oferuje do 18% przewidywanych rocznie ROI …
$550,000
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Nest Invest global
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Mieszkanie 2 pokoi w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kedonganan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Dwupokojowa willa w niebudowanym ośrodku odnowy biologicznej przy plaży Jimbaran, dziesięć m…
$495,000
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TekceTekce
Willa w Seminyak, Indonezja
Willa
Seminyak, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Położony na obrzeżach Seminajak, te off- plan wille stanowią wyjątkową okazję do luksusowego…
$198,250
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Mieszkanie 1 pokój w Kuta, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kuta, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Ukryty w bujnym spokoju Kaba- Kaba, zaledwie kilka minut od tętniącego życiem stylu życia Ca…
$145,000
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Mieszkanie 1 pokój w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kedonganan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Willa z 1 sypialnią wewnątrz niebudowanego ośrodka odnowy biologicznej przy plaży Jimbaran. …
$345,000
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Willa w Kuta, Indonezja
Willa
Kuta, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 1
Prices in the project start from $245,000 The project consists of 18 two and three bedroo…
$245,000
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Willa 5 pokojów w Legian, Indonezja
Willa 5 pokojów
Legian, Indonezja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 231 m²
Liczba kondygnacji 2
Premium wille do wynajęcia i mieszkania!MINORI Boutique Complex to ekskluzywny projekt w Sem…
$515,000
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kedonganan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Willa z 1 sypialnią wewnątrz niebudowanego ośrodka odnowy biologicznej przy plaży Jimbaran. …
$345,000
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Mieszkanie w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie
Kedonganan, Indonezja
Projekt willi przy plaży w Jimbaran z trzema układami: 1-sypialnia 80m ² z prywatnym basenem…
$345,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kedonganan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Dwupokojowa willa w niebudowanym ośrodku odnowy biologicznej przy plaży Jimbaran, dziesięć m…
$495,000
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Mieszkanie 4 pokoi w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie 4 pokoi
Kedonganan, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Willa Signature 4-pokojowe jest największym i najbardziej ekskluzywnym produktem wewnątrz oś…
$950,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie 2 pokoi
Kedonganan, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Dwupokojowa willa w niebudowanym ośrodku odnowy biologicznej przy plaży Jimbaran, dziesięć m…
$495,000
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Willa 3 pokoi w Kuta, Indonezja
Willa 3 pokoi
Kuta, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 1
Unique opportunity to purchase the most advantageous two bedroom villa FREEHOLD on the islan…
$197,000
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Willa w Seminyak, Indonezja
Willa
Seminyak, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 1 937 m²
Niedawno odnowiony w 2023 roku, ta pojedyncza willa piętrowa z jego Pondok Wisata (wynajem l…
$152,500
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Willa 3 pokoi w Seminyak, Indonezja
Willa 3 pokoi
Seminyak, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 3
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 2
Gotowy willa z trzema sypialniami w Seminajak!Casa Amadeo przez Kaluna Development jest nowo…
$290,400
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DDA Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kedonganan, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Willa z 1 sypialnią wewnątrz niebudowanego ośrodka odnowy biologicznej przy plaży Jimbaran. …
$345,000
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Willa w Kuta, Indonezja
Willa
Kuta, Indonezja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Szybka wyprzedaż! Exclusive Semi- Villa w południowej Kucie (Freehold)Tamblingan Lake, Strat…
$147,500
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Willa w Seminyak, Indonezja
Willa
Seminyak, Indonezja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Cechy:4 Przestronne sypialnie z łazienką (z wanną)Master Sypialnia na 2. piętrze1 Toaleta dl…
$700,000
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Willa w Kuta, Indonezja
Willa
Kuta, Indonezja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Ceny w projekcie wahają się od 230 000 EUR do 350 000 EUR.Luksusowy kompleks kurortu mający …
$379,000
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Mieszkanie 1 pokój w Seminyak, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Seminyak, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 4
Premium-class apartment complex on the shore of the Indian Ocean in Seminyak, Bali, Indonesi…
$280,648
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Willa 4 pokoi w Kedonganan, Indonezja
Willa 4 pokoi
Kedonganan, Indonezja
Pokoje 4
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 255 m²
Liczba kondygnacji 2
A special villa for connoisseurs The living room has a stunning view of the ocean. The villa…
$574,015
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Willa w Seminyak, Indonezja
Willa
Seminyak, Indonezja
Te 4 wille ucieleśniają elegancję śródziemnomorskiego projektu tropikalnego, zapewniając har…
$249,000
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Mieszkanie 1 pokój w Kedonganan, Indonezja
Mieszkanie 1 pokój
Kedonganan, Indonezja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Piętro 6/6
Hotel-type apartments The best offer for investment, a luxury project near the beach in Jimb…
$78,311
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Willa 3 pokoi w Kuta, Indonezja
Willa 3 pokoi
Kuta, Indonezja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 177 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż: 25-letnia dzierżawa 2-pokojowych nowoczesnych willi w ramach ARYA KUTA RESIDENC…
$189,000
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