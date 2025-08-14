Kompleks mieszkalny Apartamenty w HOTELU BUTIKOWYM przy plaży Melasti, zarządzanym przez Wyndham.

Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera!
Nasz luksusowy, butikowy hotel, położony w jednej z najlepszych lokalizacji na Bali – 400 metrów od plaży Melasti w Bukit.
Projekt obejmuje 90 apartamentów, zaprojektowanych z naciskiem na niepowtarzalny styl, panoramiczne widoki i wysoki poziom usług.
Kompleks hotelowy dołączy do grona hoteli międzynarodowej sieci Wyndham Hotels & Resorts.
Wyndham Hotels & Resorts to globalna sieć ponad 9000 hoteli w 95 krajach.
Liczba sypialni: studia, 1
Powierzchnia: 22 m² – 65 m²
Umeblowanie: pełne
Wszystkie pokoje wyposażone są we wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu, w tym nowoczesne meble, sprzęt AGD i udogodnienia.
Cena:
Dzierżawa
Dla inwestorów:
Biznes niewymagający zaangażowania!
Planowana aplikacja mobilna, dzięki której inwestorzy będą mogli online sprawdzić obłożenie i rentowność nieruchomości!
Wkład własny 30%
Brak rat do końca budowy.
Zakończenie budowy: II kwartał 2027 r.
Infrastruktura:
Ta infrastruktura zapewnia mieszkańcom wygodę i komfortowy styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.