Kompleks mieszkalny Apartamenty w HOTELU BUTIKOWYM przy plaży Melasti, zarządzanym przez Wyndham.

Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera!

Nasz luksusowy, butikowy hotel, położony w jednej z najlepszych lokalizacji na Bali – 400 metrów od plaży Melasti w Bukit.

Projekt obejmuje 90 apartamentów, zaprojektowanych z naciskiem na niepowtarzalny styl, panoramiczne widoki i wysoki poziom usług.

Kompleks hotelowy dołączy do grona hoteli międzynarodowej sieci Wyndham Hotels & Resorts.

Wyndham Hotels & Resorts to globalna sieć ponad 9000 hoteli w 95 krajach.

Liczba sypialni: studia, 1

Powierzchnia: 22 m² – 65 m²

Umeblowanie: pełne

Wszystkie pokoje wyposażone są we wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu, w tym nowoczesne meble, sprzęt AGD i udogodnienia.

Cena:

Mieszkania 1-pokojowe o powierzchni 29-36 m² w cenie od 99 000 USD

Mieszkania 2-pokojowe o powierzchni 54-65 m² w cenie od 216 000 USD

Dzierżawa

Dla inwestorów:

Odsprzedaż: Zysk 30%

Wynajem: Stabilny dochód do 16%

Biznes niewymagający zaangażowania!

Planowana aplikacja mobilna, dzięki której inwestorzy będą mogli online sprawdzić obłożenie i rentowność nieruchomości!

Wkład własny 30%

Brak rat do końca budowy.

Zakończenie budowy: II kwartał 2027 r.

Infrastruktura:

Basen bez krawędzi

Centrum SPA

Przestronna restauracja

Miejsce pracy

Taras na dachu

I wiele więcej

Ta infrastruktura zapewnia mieszkańcom wygodę i komfortowy styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.