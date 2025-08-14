Kompleks mieszkalny Apartamenty w HOTELU BUTIKOWYM przy plaży Melasti, zarządzanym przez Wyndham.

  1. Realting.com
Apartamenty w HOTELU BUTIKOWYM przy plaży Melasti, zarządzanym przez Wyndham.

Bukit, Indonezja
$99,000
ID: 27425
In CRM: 001175
Data aktualizacji: 14.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Karangasem
  • Miasto
    Kecamatan Karangasem
  • Wioska
    Bukit

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera!

Nasz luksusowy, butikowy hotel, położony w jednej z najlepszych lokalizacji na Bali – 400 metrów od plaży Melasti w Bukit.

Projekt obejmuje 90 apartamentów, zaprojektowanych z naciskiem na niepowtarzalny styl, panoramiczne widoki i wysoki poziom usług.

Kompleks hotelowy dołączy do grona hoteli międzynarodowej sieci Wyndham Hotels & Resorts.
Wyndham Hotels & Resorts to globalna sieć ponad 9000 hoteli w 95 krajach.

Liczba sypialni: studia, 1
Powierzchnia: 22 m² – 65 m²
Umeblowanie: pełne

Wszystkie pokoje wyposażone są we wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu, w tym nowoczesne meble, sprzęt AGD i udogodnienia.

Cena:

  • Mieszkania 1-pokojowe o powierzchni 29-36 m² w cenie od 99 000 USD
  • Mieszkania 2-pokojowe o powierzchni 54-65 m² w cenie od 216 000 USD

Dzierżawa

Dla inwestorów:

  • Odsprzedaż: Zysk 30%
  • Wynajem: Stabilny dochód do 16%

Biznes niewymagający zaangażowania!
Planowana aplikacja mobilna, dzięki której inwestorzy będą mogli online sprawdzić obłożenie i rentowność nieruchomości!

Wkład własny 30%
Brak rat do końca budowy.

Zakończenie budowy: II kwartał 2027 r.

Infrastruktura:

  • Basen bez krawędzi
  • Centrum SPA
  • Przestronna restauracja
  • Miejsce pracy
  • Taras na dachu
  • I wiele więcej

Ta infrastruktura zapewnia mieszkańcom wygodę i komfortowy styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu.

Lokalizacja na mapie

Bukit, Indonezja

