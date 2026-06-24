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Dom wolnostojący nad morzem na sprzedaż w Veria Municipality, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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8 obiektów total found
Dom wolnostojący 7 pokojów w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Trilofo, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 400 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 400 m kw., na przedmieściach Salonik. Półpiwnica składa się z 2…
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 130 m²
Na sprzedaż w budowie 2-piętrowy dom o powierzchni 130 metrów kwadratowych w Salonikach. Pół…
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Parter skład…
$767,461
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Agencja
Grekodom Development
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Value OneValue One
Dom wolnostojący 4 pokoi w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 380 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$1,24M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 380 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 380 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$767,461
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący
Trilofo, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Na 3-pi? trowy dom 250 m kw. na przedmieściach Salonik. Dodatki wliczone w obiekcie: parking, garaż.
$920,953
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Dom wolnostojący 6 pokojów w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Trilofo, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 430 metrów kwadratowych w Salonikach. Parter składa…
$531,319
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Trilofo, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Trilofo, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 256 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 256 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. …
$566,740
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Veria Municipality, Grecja

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