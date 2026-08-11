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Hotele na sprzedaż w Veria Municipality, Grecja

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1 obiekt total found
Hotel 2 865 m² w Rizomata, Grecja
Hotel 2 865 m²
Rizomata, Grecja
Powierzchnia 2 865 m²
Hotel 31 pokoi - 74 łóżek, z restauracją, Cafe- Bar, Centrum Konferencyjne i SPA pokój o łąc…
$1,65M
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