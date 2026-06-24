Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Veria Municipality
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Veria Municipality, Grecja

;
3 pokojowe
4
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Trilofo, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Trilofo, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 235 m²
Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 235 m2 na przedmieściach Salonik. Mieszkanie znajduje s…
$354,213
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Veria Municipality, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się