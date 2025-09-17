Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Vari Municipal Unit
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Widok na góry

Mieszkania w górach na sprzedaż w Vari Municipal Unit, Grecja

1 pokojowe
6
2 pokojowe
9
3 pokojowe
3
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Piętro 1/1
Na sprzedaż mieszkanie o powierzchni 82 m2 w Atenach. Mieszkanie jest na 1. Podłoga. Składa …
$421,359
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/1
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 60 m2 w Atenach. Apartament znajduje się na 1 piętrze. …
$339,428
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Vari Municipal Unit, Grecja

z Taras
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się