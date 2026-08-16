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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Thasos Regional Unit, Grecja

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Thassos Municipality
29
36 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne w Skala Kallirachis, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Skala Kallirachis, Grecja
Kod własności: 11112 - Business FOR SALE in Thasos Skala Kallirachis for €450.000. Ten 95.00…
$523,994
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Hotel w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Hotel
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Sypialnie 17
Liczba łazienek 17
Kod własności: 11283 - Hotel FOR SALE in Thasos Chrisi Akti za €2.000.000. Ten 773.00 m kw. …
$2,29M
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Nieruchomości komercyjne w Skala Rachoniou, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Skala Rachoniou, Grecja
Kod nieruchomości: 1379 - Firma na sprzedaż w Thasos Skala Rachoniou za 950 000 EUR. To 420 …
$1,41M
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Nieruchomości inwestycyjne w Skala Marion, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Skala Marion, Grecja
Kod własności: 11451 - Budowa SPRZEDAŻY w Thasos Skala Marion za 165.000 euro. Ten 154.00 m …
$193,851
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Hotel w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Hotel
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Sypialnie 24
Kod własności: 11667 - Hotel FOR SALE in Thasos Chrisi Akti za 1.600.000 EUR. Ten 870.00 m k…
$1,86M
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Hotel w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Hotel
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Kod własności: 11331 - Hotel dla SPRZEDAŻY w Thasos Chrisi Akti za €2.000.000. Ten 375.00 m …
$2,35M
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TekceTekce
Hotel w Potos, Grecja
Hotel
Potos, Grecja
Kod własności: 11901 - Hotel FOR SALE w Thasos Potos za €1.700.000. To 500 metrów kwadratowy…
$1,94M
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Nieruchomości inwestycyjne w Skala Kallirachis, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Skala Kallirachis, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Kod własności: 11896 - Budowa SPRZEDAŻY w Thasos Skala Kallirachis na kwotę 840.000 €. Ten 2…
$960,174
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Hotel w Thassos Municipality, Grecja
Hotel
Thassos Municipality, Grecja
Sypialnie 8
Kod własności: 1602 - Hotel FOR SALE w Thasos Mikros Prinos za €1.200.000. Ten 600.00 m2 ume…
$1,41M
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Hotel w Skala Rachoniou, Grecja
Hotel
Skala Rachoniou, Grecja
Sypialnie 24
Liczba łazienek 12
Kod własności: 11897 - Hotel FOR SALE w Thasos Skala Rachoniou za €2.460.000. Ten 526.00 m k…
$2,81M
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Hotel w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Hotel
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Kod własności: 11565 - Hotel dla SPRZEDAŻY w Thasos Chrisi Akti za €1.000.000. Ten 200.00 m2…
$1,17M
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Nieruchomości komercyjne w Prinos, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Prinos, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Luksusowa willa 210 mkw. w Prinos of Thassos, zbudowany na działce o powierzchni 2360 mkw., …
$822,398
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Hotel w Skala Rachoniou, Grecja
Hotel
Skala Rachoniou, Grecja
Hotel w okolicy Skala Rachoni w Thassos. Ma łączną powierzchnię 1052,22 mkw. i składa się z …
$4,11M
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Hotel w Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Hotel
Region Macedonia Wschodnia i Tracja, Grecja
Niedokończony trzypiętrowy budynek 399sq.m. nad brzegiem morza w rejonie Koinyra w Thassos. …
$622,673
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Nieruchomości inwestycyjne w Skala Rachoniou, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Skala Rachoniou, Grecja
Kod własności: 11780 - Budowa SPRZEDAŻY w Thasos Skala Rachoniou za 710.000 EUR. Ten 352.00 …
$826,746
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Hotel w Skala Rachoniou, Grecja
Hotel
Skala Rachoniou, Grecja
Sypialnie 18
Kod własności: 11860 - Hotel FOR SALE w Thasos Skala Rachoniou za 2,800.000 euro. Ten 513.00…
$3,20M
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Hotel 1 054 m² w Potamia, Grecja
Hotel 1 054 m²
Potamia, Grecja
Powierzchnia 1 054 m²
Property Code: HPS5744 - Hotel FOR SALE in Thasos Potamia for € 3.000.000 . This 1054.00 sq…
$3,45M
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Hotel w Potos, Grecja
Hotel
Potos, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Kod własności: 11377 - Hotel FOR SALE w Thasos Potos za 275.000 EUR. To 120.00 m kw. Hotel z…
$323,085
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Hotel w Limenaria, Grecja
Hotel
Limenaria, Grecja
Sypialnie 18
Zaledwie 100 metrów od morza, w pełni odnowiony trzypoziomowy hotel 750 m kw., znajduje się …
$2,06M
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Nieruchomości komercyjne w Skala Marion, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Skala Marion, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Kod własności: 11821 - Villa FOR SALE in Thasos Skala Marion za 865.000 EUR. Ten 220.00 m kw…
$990,149
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Nieruchomości komercyjne w Prinos, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Prinos, Grecja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Kod własności: 11777 - Villa FOR SALE in Thasos Prinos za €295.000. Ten 280.00 m kw. Umeblow…
$367,160
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Nieruchomości komercyjne w Thassos, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Thassos, Grecja
Kod własności: 11350 - Business FOR SALE in Thasos Limenas za €70.000. Ten 100 m2 umeblowane…
$80,367
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Nieruchomości komercyjne w Skala Sotiros, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Skala Sotiros, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Willa w okolicy Skala Sotiros w Thassos. Ma łączną powierzchnię 125 mkw. i znajduje się na d…
$488,138
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Nieruchomości komercyjne w Skala Kallirachis, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Skala Kallirachis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11420 - Villa SPRZEDAŻ W Thasos Skala Kallirachis za 700 000 EUR. Ta 160 m ² …
$732,563
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Nieruchomości komercyjne w Skala Rachoniou, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Skala Rachoniou, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Kod własności: 11431 - Villa NA SPRZEDAŻ w Thasos Skala Rachoniou za €450.000. Ten 107 m kw.…
$485,706
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Nieruchomości inwestycyjne w Rachoni, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Rachoni, Grecja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 2
Kod własności: 1380 - Budowa SPRZEDAŻY w Thasos Rachoni za €180.000. To 450 m kw. Budynek sk…
$188,373
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Nieruchomości inwestycyjne w Kastro, Grecja
Nieruchomości inwestycyjne
Kastro, Grecja
Jest to niewielki kompleks 3 willi nad morzem ( 10 metrów od morza ) na wyspie Thassos w Pri…
$1,62M
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Hotel 450 m² w Thassos Municipality, Grecja
Hotel 450 m²
Thassos Municipality, Grecja
Pokoje 6
Powierzchnia 450 m²
Piętro 2
Thassos, Sotiras: Luksusowy hotel o powierzchni 450 m2 na 425 m2. Działka z luksusowymi i ko…
$471,533
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Hotel w Limenaria, Grecja
Hotel
Limenaria, Grecja
Kod własności: 11763 - Hotel FOR SALE in Thasos Potos za 860.000 €. Ten 400 m kw. Umeblowany…
$995,156
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Nieruchomości komercyjne w Thassos, Grecja
Nieruchomości komercyjne
Thassos, Grecja
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Kod własności: 11756 - Villa FOR SALE in Thasos Limenas za €760.000. Ta 420 m kw. umeblowana…
$880,473
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Typy nieruchomości w Thasos Regional Unit.

hotele
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