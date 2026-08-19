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Domy Szeregowe w Serres Regional Unit, Grecja

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Amphipolis Municipality
11
Serres Municipality
6
Serres
6
Szeregowiec Usuwać
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17 obiektów total found
Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 66 m²
Dwupoziomowa maizonette, 66 m ², na 53 m ² powierzchni, zaledwie 180 metrów od morza Szukas…
$198,359
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Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 53 m²
Maisonette w budowie, o łącznej powierzchni 53 m2, klasa energetyczna A. Posiada niezależne …
$177,106
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Agencja
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Szeregowiec w Serres Municipality, Grecja
Szeregowiec
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 176 m²
Na sprzedaż maizonette o powierzchni 176 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Mais…
$318,791
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Agencja
Grekodom Development
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Na sprzeda? miejski plac 58 metrów kwadratowych na przedmieściach Kavala w budowie. Dom znaj…
$169,355
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 66 m²
Dwupoziomowa maizonette, 66 m ², na 53 m ² powierzchni, zaledwie 180 metrów od morza Szukas…
$206,624
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 63 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 63 m kw. Na przedmieściach Kavala. Maisonette ma 2 po…
$165,299
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 53 m²
Na sprzeda? dzia? ka kamienica 53 m kw. na przedmieściach Kavala w budowie. Dom znajduje się…
$157,049
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Serres Municipality, Grecja
Szeregowiec
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 140 m²
Na sprzedaż maizonette 140 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 3 po…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 66 m²
Dwupoziomowa maizonette, 66 m ², na 53 m ² powierzchni, zaledwie 180 metrów od morza Szukas…
$205,443
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? powierzchni kamienicy 60 metrów kwadratowych na przedmieściach Kavala w budowie.…
$174,629
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Serres Municipality, Grecja
Szeregowiec
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 160 m²
Na sprzeda? 2 dwukondygnacyjne kamienice po 80 m kw., na przedmieściach Salonik. Mieście poł…
$200,791
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Agencja
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Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 73 m²
Luksusowe Maizonettes w samym sercu plaży Ofrynio - unikalne możliwości zamieszkania i inwes…
$247,949
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Serres Municipality, Grecja
Szeregowiec
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 100 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik .Mais…
$247,949
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Powierzchnia 60 m²
Na sprzeda? powierzchni kamienicy 60 metrów kwadratowych na przedmieściach Kavala w budowie.…
$173,457
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Serres Municipality, Grecja
Szeregowiec
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż maizonette 105 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 po…
$188,913
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Szeregowiec w Amphipolis Municipality, Grecja
Szeregowiec
Amphipolis Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 104 m²
Na sprzeda? maizonette 104 m kw. w Asprovalta. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z …
$649,390
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Serres Municipality, Grecja
Szeregowiec
Serres Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 102 m²
Na sprzedaż maizonette 102 m ² na przedmieściach Salonik. Maisonette ma 2 poziomy. Półpiwnic…
$188,913
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Parametry nieruchomości w Serres Regional Unit, Grecja

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