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Domy Szeregowe w Municipality of Nea Smyrni, Grecja

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5 obiektów total found
Szeregowiec w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 240 m kw. w Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Siódme …
$1,53M
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 240 m kw. w Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Siódme …
$1,53M
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 245 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 245 m kw. W Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Siódme …
$1,53M
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Value OneValue One
Szeregowiec w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 86 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 86 m kw. w Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. 4 piętro…
$413,248
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Nea Smyrni, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 245 m²
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 245 m kw. W Atenach. Maisonette ma 3 poziomy. Siódme …
$1,53M
Zostaw prośbę
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Municipality of Nea Smyrni, Grecja

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