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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Regional Unit of Phocis, Grecja

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Delphi Municipality
7
Dorida Municipality
4
Municipal Unit of Tolofona
4
Municipal Unit of Delphi
3
11 obiektów total found
Dom wolnostojący w Lilaia, Grecja
Dom wolnostojący
Lilaia, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowy dom o powierzchni 250 m kw w Arachovej. Właściciele opuszczą meble …
$2,95M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Delphi, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Delphi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 155 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 155 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Mieszkanie …
$383,730
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Delphi, Grecja
Willa
Delphi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa o powierzchni 240 m kw w Arachovej. 1 piętro składa się z salo…
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Szeregowiec w Delphi Municipality, Grecja
Szeregowiec
Delphi Municipality, Grecja
Na sprzeda? maizonette 0 m kw. w Arachowej. Maisonette ma jeden poziom. Wspaniały widok na m…
$3,84M
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Delphi, Grecja
Szeregowiec
Delphi, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 151 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 151 metrów kwadratowych w środkowej Grecji…
$301,081
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Delphi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Delphi Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 430 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 430 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Półpiwnica składa s…
$259,756
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Delphi Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Delphi Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 240 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 240 metrów kwadratowych w środkowej Grecji. Parter składa się z …
$177,106
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Agencja
Grekodom Development
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Willa 5 pokojów w Dorida Municipality, Grecja
Willa 5 pokojów
Dorida Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Liczba kondygnacji 2
OPIS PROJEKTU Aegean Breeze II to kompleks apartamentów i willi przy plaży w Chanii na Kr…
$413,131
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Willa 2 pokoi w Glyphada, Grecja
Willa 2 pokoi
Glyphada, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 2
1 037 / 5 000Translation resultsTranslationEquipped with KNX technology, this smart home off…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Dorida Municipality, Grecja
Willa 4 pokoi
Dorida Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 2
KEY FEATURE Prime Location: Chania, Crete Island is an emerging destination in the Med…
$298,046
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Szeregowiec w Glyphada, Grecja
Szeregowiec
Glyphada, Grecja
Powierzchnia 132 m²
Piętro 1/2
glyphada, Mesonet Sale, 132 sq.m., The status of an object: in the process of construc…
$989,459
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Typy nieruchomości w Regional Unit of Phocis.

domy

Parametry nieruchomości w Regional Unit of Phocis, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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