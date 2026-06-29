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Nowe mieszkania w Regional Unit of Islands, Grecja

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Municipality of Aegina
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Zespół mieszkaniowy Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa
Zespół mieszkaniowy Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa
Vaia, Grecja
od
$284,737
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Apartament na wyspie Egina | Grecka Golden Visa Lokalizacja: Mesagros, Agia Marina, Aegina, Grecja Nowoczesny apartament w kameralnym kompleksie mieszkaniowym na wyspie Egina, jednej z najbardziej malowniczych wysp Zatoki Sarońskiej. Inwestycja łączy doskonałą lokalizację blisko plaży,…
Agencja
Invest Cafe
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