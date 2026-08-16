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Penthouse z tarasem na Sprzedaż w Regional Unit of East Attica, Grecja

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1 obiekt total found
Penthouse w Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Premium Premium
Penthouse
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Pięknie odnowiony widok na morze 85 m kw. penthouse na 4 piętrze, oferując wspaniałe widoki …
$635,713
VAT
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Parametry nieruchomości w Regional Unit of East Attica, Grecja

z Widok na morze
Tanie
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