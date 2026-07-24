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Kawalerki na sprzedaż w Polygyros Municipality, Grecja

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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Psakoudia, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Psakoudia, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Studio znajduje się w miejscowości Psakoudia 500 metrów od plaży. Studio znajduje się w komp…
$159,842
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Parametry nieruchomości w Polygyros Municipality, Grecja

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