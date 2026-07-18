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Nieruchomości inwestycyjne na sprzedaż w Polygyros Municipality, Grecja

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1 obiekt total found
Nieruchomości inwestycyjne 120 m² w Polygyros Municipality, Grecja
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Nieruchomości inwestycyjne 120 m²
Polygyros Municipality, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille inwestycyjne w Halkidiki (Grecja)Europejska Golden Visa poprzez nieruchomościGwarantow…
$514,498
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