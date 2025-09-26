Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  2. Grecja
  3. Polygyros Municipality
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Polygyros Municipality, Grecja

Mieszkanie 2 pokoi w Metamorfosi, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Metamorfosi, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż: Apartament 50 m2 w Metamorfosi, Chalkidiki. Apartament znajduje się na parterze…
$152,157
Parametry nieruchomości w Polygyros Municipality, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
