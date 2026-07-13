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Wille w górach na sprzedaż w Oraiokastro, Grecja

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2 obiekty total found
Willa w Oreokastro Municipality, Grecja
Willa
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 2-piętrowa willa o powierzchni 500 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik…
$1,00M
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Agencja
Grekodom Development
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Willa w Oreokastro Municipality, Grecja
Willa
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 500 m²
Na sprzedaż 5-piętrowa willa o powierzchni 500 m kw na przedmieściach Salonik. Piwnica skład…
$1,25M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Oraiokastro, Grecja

z Widok na morze
z Basen
Tanie
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