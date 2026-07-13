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Dom wolnostojący z basenem na sprzedaż w Oraiokastro, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Oreokastro Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Oreokastro Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 235 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 235 metrów kwadratowych na przedmieściach Saloniki. Półpiwnica …
$944,567
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Oraiokastro, Grecja

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Tanie
Luksusowe
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