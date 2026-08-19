Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Neapoli Municipal Unit
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Neapoli Municipal Unit, Grecja

;
domy
12
13 obiektów total found
Willa w Milatos, Grecja
Willa
Milatos, Grecja
Powierzchnia 250 m²
Willa na sprzedaż w Milatos, Kreta Na cichym wzgórzu w pobliżu Milatos jest imponująca 250 m…
$922,509
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Milatos, Grecja
Szeregowiec
Milatos, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Na sprzedaż maisonette 60 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter skł…
$106,264
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Milatos, Grecja
Willa
Milatos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 114 m²
Na sprzedaż w budowie 2-piętrowa willa o powierzchni 114 metrów kwadratowych na Krecie. Part…
$315,249
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
International Property AlertsInternational Property Alerts
Szeregowiec w Milatos, Grecja
Szeregowiec
Milatos, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż maisonette 400 metrów kwadratowych na Krecie. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnic…
$1,77M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Milatos, Grecja
Willa
Milatos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 192 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 192 m kw. na Krecie. Parter składa się z salonu z kuchnią, je…
$447,489
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący w Milatos, Grecja
Dom wolnostojący
Milatos, Grecja
Powierzchnia 288 m²
Na sprzedaż kamienny dom jednoosobowy o łącznej powierzchni 288 m2 na parterze i piwnicy, z …
$885,531
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Dom wolnostojący 2 pokoi w Milatos, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Milatos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 100 m ² na Krecie. Parter składa się z jednej sypialni, salonu, …
$324,695
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 130 m²
Na sprzeda? 2-pi? trowa willa 130 m kw. na Krecie. Parter składa się z salonu z kuchnią, jed…
$369,372
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Willa
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 120 m kw. na Krecie. Parter składa się z salonu z kuchnią, je…
$377,827
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Milatos, Grecja
Willa
Milatos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 250 m²
Luksusowa willa w Milatos Beach, Lasithi, Kreta Odkryj willę o powierzchni 250 m ² na powier…
$1,77M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Willa w Milatos, Grecja
Willa
Milatos, Grecja
Powierzchnia 78 m²
Willa na sprzedaż z widokiem na morze w Milatos, Kreta W cichym zakątku Krety, wśród przyrod…
$428,462
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec w Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Agios Nikolaos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż na Krecie maizonette 110 m kw. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z jedn…
$366,020
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Mieszkanie 2 pokoi w Milatos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Milatos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 56 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 56 m kw. Na Krecie. Apartament ma 2 poziomy. 1 piętro skła…
$265,659
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Parametry nieruchomości w Neapoli Municipal Unit, Grecja

z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się