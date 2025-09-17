Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy z basenem na sprzedaż w Nea Makri Municipal Unit, Grecja

Nea Makri
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Piętro 3/1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 197 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z salonu, j…
$497,437
Willa 7 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa 7 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 360 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,46M
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 340 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$784,195
Willa 6 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2 - piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa…
$2,22M
Willa 6 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 460 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 460 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,17M
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 570 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4 piętrowy dom o powierzchni 570 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$2,93M
