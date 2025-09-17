Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Domy nad morzem na sprzedaż w Nea Makri Municipal Unit, Grecja

Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 211 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 211 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z jednej syp…
$444,767
Dom wolnostojący 10 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 10 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4 piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$702,264
Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 80 m ² w Attica. Dom składa się z jednej sypialni, salonu, jednej…
$2,57M
Dom wolnostojący 1 pokój w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 1 pokój
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 1
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż willa o powierzchni 430 metrów kwadratowych w Attyce. Wspaniały widok na miasto,…
$1,17M
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 197 m²
Piętro 3/1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 197 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z salonu, j…
$497,437
Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 290 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 290 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,17M
Dom wolnostojący 9 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 9 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 9
Sypialnie 6
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 406 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 406 m kw. w Attica. Półpiwnica składa się z jednej sypialni, sal…
$526,698
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 265 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2 piętrowy dom o powierzchni 265 metrów kwadratowych w Attyce. Pierwsze piętro s…
$918,796
Szeregowiec 7 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Szeregowiec 7 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 283 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 283 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma 3 poz…
$883,683
Willa 7 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa 7 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 360 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica skła…
$1,46M
Dom wolnostojący 8 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 8 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 8
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 360 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 360 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$1,17M
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 m kw. w Attica. Parter składa się z salonu z kuchnią, salon…
Cena na żądanie
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 430 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom o powierzchni 340 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$784,195
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$433,063
Dom wolnostojący 10 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 10 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 7
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 480 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3 piętrowy dom o powierzchni 480 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$1,29M
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 130 metrów kwadratowych w Attyce. Dom składa się z …
$479,881
Dom wolnostojący 11 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 11 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 8
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 330 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 330 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa się…
$760,786
Willa 6 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2 - piętrowa willa o powierzchni 600 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa…
$2,22M
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 165 metrów kwadratowych w Attica. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica…
$409,654
Willa 6 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 460 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 460 metrów kwadratowych w Attyce. Parter składa s…
$1,17M
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Marathonas, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 158 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 158 metrów kwadratowych w Attyce .Maisonette ma pozio…
$316,019
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 270 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 270 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica składa…
$433,063
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 230 m kw. W Atenach. Parter składa się z jednej sypialni, salon…
$614,481
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Marathonas, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Marathonas, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4 piętrowy dom o powierzchni 400 metrów kwadratowych w Attyce. Półpiwnica Parter…
$760,786
