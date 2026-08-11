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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mytilene, Grecja

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domy
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3 obiekty total found
Szeregowiec w Municipality of Mytilene, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Mytilene, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 136 m²
Na sprzeda? maizonette 136 m kw. na Wyspach. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z sa…
$427,417
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Mytilene, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Mytilene, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 205 m²
Na sprzeda? maizonette 205 m kw. na Wyspach. Maisonette ma 4 poziomy. Półpiwnica składa się …
$484,091
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 7 pokojów w Municipality of Mytilene, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Municipality of Mytilene, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 440 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowy dom 440 m kw. Na Wyspach. Parter składa się z jednej sypialni, jedne…
$920,953
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Mytilene, Grecja

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