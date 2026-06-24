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Domy Szeregowe nad morzem w Municipality of Zografos, Grecja

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Municipality of Zografos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Zografos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 145 m²
Na sprzedaż w Atenach maizonette o powierzchni 145 metrów kwadratowych. Maisonette ma 2 pozi…
$613,968
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Zografos, Grecja

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