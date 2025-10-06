Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Zografos
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Widok na góry

Domy Szeregowe w górach w Municipality of Zografos, Grecja

Szeregowiec Usuwać
Wyczyść
1 obiekt total found
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Athens, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Athens, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 101 m²
Piętro 6/1
Na sprzeda? w ramach budowy maizonette 101 m kw. W Atenach. Maisonette ma 2 poziomy. Piąte p…
$526,698
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipality of Zografos, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się