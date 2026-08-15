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Domy Szeregowe w Municipality of Western Lesvos, Grecja

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Anaxos Skoutarou, Grecja
Szeregowiec
Anaxos Skoutarou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż maizonette 100 metrów kwadratowych w Dodekanese. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiw…
$1,42M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Western Lesvos, Grecja

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