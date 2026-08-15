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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Western Lesvos, Grecja

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domy
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4 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Western Lesvos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Western Lesvos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż w budowie. Mieszkanie o powierzchni 80 metrów kwadratowych w Attyce. Mieszkanie …
$165,299
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Molyvos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Molyvos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 304 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 304 m kw. na Wyspach. Parter składa się z 2 sypialni, salonu z …
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Anaxos Skoutarou, Grecja
Szeregowiec
Anaxos Skoutarou, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż maizonette 100 metrów kwadratowych w Dodekanese. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiw…
$1,42M
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Agencja
Grekodom Development
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It Is RealtyIt Is Realty
Dom wolnostojący 4 pokoi w Skala Eresou, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Skala Eresou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 146 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 146 metrów kwadratowych na wyspach. Parter składa s…
$1,18M
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Western Lesvos, Grecja

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