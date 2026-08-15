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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Western Lesvos, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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2 obiekty total found
Dom wolnostojący 6 pokojów w Molyvos, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Molyvos, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 304 m²
Na sprzeda? 3- pi? trowy dom 304 m kw. na Wyspach. Parter składa się z 2 sypialni, salonu z …
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Skala Eresou, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Skala Eresou, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 146 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 146 metrów kwadratowych na wyspach. Parter składa s…
$1,18M
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Municipality of Western Lesvos, Grecja

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