Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Syros and Ermoupoli
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Syros and Ermoupoli, Grecja

;
1 obiekt total found
Mieszkanie 1 pokój w Galissas, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Galissas, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 20 m²
Przegląd nieruchomości: Kompleks apartamentów na wyspie Syros Lokalizacja: wyspa Syros, G…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipality of Syros and Ermoupoli, Grecja

z Ogród
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się