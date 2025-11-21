Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Pylos and Nestor
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Municipality of Pylos and Nestor, Grecja

Methoni Municipal Unit
3
3 obiekty total found
Dom 11 pokojów w Pylos, Grecja
Dom 11 pokojów
Pylos, Grecja
Pokoje 11
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 000 m²
Liczba kondygnacji 3
Available from our office is a luxurious stone villa located in the wider area of Pylos. Mad…
$1,70M
Zostaw prośbę
Dom wolnostojący 7 pokojów w Methoni, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Methoni, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 160 m2 w zachodnim Peloponezie. Piwnica składa się …
$503,290
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom 3 pokoi w Lachanada, Grecja
Dom 3 pokoi
Lachanada, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Liczba kondygnacji 2
Skouras Real Estate presents an excellent opportunity to buy a newly built house in the magn…
$568,452
Zostaw prośbę
Ness Wii MarketNess Wii Market
Realting.com
Udać się

Typy nieruchomości w Municipality of Pylos and Nestor.

wille

Parametry nieruchomości w Municipality of Pylos and Nestor, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się