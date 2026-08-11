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Apartamenty wielopoziomowe na sprzedaż w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja

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Panorama Municipal Unit
4
Apartamenty wielopoziomowe Usuwać
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5 obiektów total found
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 230 m²
Piętro 1/3
Na sprzedaż jest przestronny klucz gotowy maizonette o łącznej wewnętrznej powierzchni 230 m…
$591,460
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Agencja
Vista Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 111 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż w Pylei, ta nowoczesna, ukończona maisonette oferuje całkowitą wewnętrzną przest…
$540,276
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Agencja
Vista Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 4 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 3
Na sprzedaż: Ten imponujący, gotowy na klucz maisonette w Panoramie, Synoikismos Nomou 751 o…
$853,068
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Agencja
Vista Estate
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LDV InvestLDV Invest
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 5 pokojów
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 4
Przestronna maisonette oferuje 250 metrów kwadratowych wewnętrznej przestrzeni życiowej, poł…
$671,080
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Agencja
Vista Estate
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Piętro 1/3
Na sprzeda?: oszałamiaj? cy, klucz gotowy maisonette oferuje 210 metrów kwadratowych wewn? t…
$1,36M
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Agencja
Vista Estate
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Parametry nieruchomości w Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecja

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