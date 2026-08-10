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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecja

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2 obiekty total found
Kawalerka 1 pokój w Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Piętro 2
RENTIS URBAN RESIDENCE Apartamenty Inwestycyjne Golden Visa 🇬🇷 Apartamenty w Atenach – G…
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Piętro 7/9
The project is located in the southwestern part Athens next to the area of ​​elementeria an…
Cena na zgłoszenie
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Parametry nieruchomości w Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Grecja

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