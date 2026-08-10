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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grecja

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2 obiekty total found
Dom 10 pokojów w Naxos, Grecja
Dom 10 pokojów
Naxos, Grecja
Pokoje 10
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Liczba kondygnacji 4
Wspaniały dom jednoosobowy 189 m2 z 4 poziomami w Grecji, Naxos, Aggidia na sprzedaż!Składa …
$376,931
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Aghia Anna, Grecja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Aghia Anna, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Piętro 2/3
The project is located in the southern part of Athens close to the centre of Voula in a quie…
$587,181
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Parametry nieruchomości w Municipality of Naxos and the Lesser Cyclades, Grecja

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