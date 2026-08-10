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Domy Szeregowe w Municipality of Nafplio, Grecja

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1 obiekt total found
Szeregowiec w Nea Tiryntha, Grecja
Szeregowiec
Nea Tiryntha, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż dwupoziomowy o powierzchni 300 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie .Mai…
$554,933
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Nafplio, Grecja

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Luksusowe
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