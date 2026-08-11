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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Likovrisi Pefki, Grecja

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Kifisia, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Kifisia, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Likovrysi graniczy z Pefki odosobniony dom 120sq.m. na działce 380m2 podniesiony parter, w d…
$442,839
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Likovrisi Pefki, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Likovrisi Pefki, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 146 m²
Liczba kondygnacji 5
New residence in a quiet and green area, Pefki, Greece We offer functional apartments with …
$635,802
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Parametry nieruchomości w Municipality of Likovrisi Pefki, Grecja

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