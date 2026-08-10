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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Korydallos, Grecja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Korydallos, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Korydallos, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 54 m²
Liczba kondygnacji 7
New residence in a quiet area, 600 meters from a metro station, Korydallos, Greece We offer…
$255,396
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Korydallos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Korydallos, Grecja
Pokoje 2
Powierzchnia 53 m²
Feel the embodiment of sophistication in « Smart »; Piraeus, an exclusive boutique residence…
$292,429
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Parametry nieruchomości w Municipality of Korydallos, Grecja

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