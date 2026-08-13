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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Keratsini Drapetsona, Grecja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Keratsini Drapetsona, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Keratsini Drapetsona, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 87 m²
Liczba kondygnacji 9
Nowa rezydencja blisko portu, Keratsini, Grecja Oferujemy jasne apartamenty w nowej rezyden…
$344,334
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Parametry nieruchomości w Municipality of Keratsini Drapetsona, Grecja

z Taras
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