Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipality of Kallithea
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Widok na morze

Domy nad morzem na sprzedaż w Municipality of Kallithea, Grecja

;
szeregowcy
3
1 obiekt total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Kallithea, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Kallithea, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 760 m²
Na sprzedaż 3-piętrowy dom o powierzchni 760 metrów kwadratowych w Atenach. Parter składa si…
$5,02M
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipality of Kallithea, Grecja

Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się