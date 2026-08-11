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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Ilioupoli, Grecja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Ilioupoli, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Ilioupoli, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Ilioupoli łazienka na południe od Athens Astinomika - Panorama w doskonałym podwójnym 3-apar…
$407,878
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Dom 2 pokoi w Municipality of Ilioupoli, Grecja
Dom 2 pokoi
Municipality of Ilioupoli, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
— Area: 86 m2 + large veranda — Floor: 1st ( high ) — Number of rooms: 2K — Year of construc…
$287,024
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Parametry nieruchomości w Municipality of Ilioupoli, Grecja

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