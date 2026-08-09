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Hotele na sprzedaż w Municipality of Corinth, Grecja

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2 obiekty total found
Hotel 1 460 m² w Municipality of Corinth, Grecja
Hotel 1 460 m²
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 18
Powierzchnia 1 460 m²
Na sprzedaż hotel o powierzchni 1460 metrów kwadratowych na przedmieściach Salonik. Hotel ma…
$2,60M
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Agencja
Grekodom Development
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HOTEL FOR SALE w Municipality of Corinth, Grecja
HOTEL FOR SALE
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 15
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Liczba kondygnacji 2
Kompleks piętnastu autonomicznych apartamentów do wynajęcia bardzo blisko morza. Apartamenty…
$938,794
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Agencja
Sideris Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Ελληνικά
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