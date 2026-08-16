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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Argos and Mykines, Grecja

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2 obiekty total found
Dom wolnostojący w Myli, Grecja
Dom wolnostojący
Myli, Grecja
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 400 m kw. we wschodniej Peloponezji. Wspaniały widok na miasto, m…
$885,531
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Myli, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Myli, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 98 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 98 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jednej sy…
$283,370
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Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
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Parametry nieruchomości w Municipality of Argos and Mykines, Grecja

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