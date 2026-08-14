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Dom wolnostojący na sprzedaż w Municipality of Aegina, Grecja

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Dom wolnostojący Usuwać
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1 obiekt total found
Dom wolnostojący 5 pokojów w Aegina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Aegina, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 215 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 215 metrów kwadratowych w Attica. Parter składa się z 2 sypialn…
$826,496
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Agencja
Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Aegina, Grecja

z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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