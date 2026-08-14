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Mieszkania na sprzedaż w Municipality of Aegina, Grecja

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5 obiektów total found
Condo w Perdika, Grecja
Condo
Perdika, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Zaledwie jedna godzina od Aten, w najbardziej uroczej nadmorskiej osady Aeginetissa na wyspi…
$271,623
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Mieszkanie 2 pokoi w Aegina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Aegina, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Piętro 2/3
Apartamenty na wyspie Aegina 1 + 1 w nowym kompleksie znajduje się w kurorcie Agia Marina, G…
$297,645
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Mieszkanie 2 pokoi w Agia Marina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Agia Marina, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Piętro 1/3
Marina Pearl Aegina Zainwestuj w wyspiarski spokój. Zabezpiecz europejską rezydencję. …
$295,780
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 1 pokój w Portes, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Portes, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1
Na sprzedaż jest w pełni umeblowany i odnowiony 45 m2 apartament w Portes Aegina, który łącz…
$142,716
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Mieszkanie 2 pokoi w Aegina, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Aegina, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 59 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowa rezydencja 250 metrów od morza, Egina, Grecja Oferujemy luksusowe apartamenty z p…
$202,543
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Parametry nieruchomości w Municipality of Aegina, Grecja

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z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe
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