Domy nad morzem na sprzedaż w Municipal Unit of Xylokastro, Grecja

Dom 4 pokoi w Ano Loutro, Grecja
Dom 4 pokoi
Ano Loutro, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Seaside Two-Storey Detached House 172 sq.m. in Xylokastro. In one of the most beautiful loc…
$185,889
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 200 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z salonu…
$444,767
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 90 m kw. we wschodniej Peloponezji. Dom składa się z 3 sypialni, …
$351,132
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 302 m²
Piętro -2/1
Na sprzedaż maizonette 302 m ² w Peloponese. Maisonette ma 3 poziomy. Piwnica składa się z j…
$491,585
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż dwupoziomowy maisonette o powierzchni 161 metrów kwadratowych we wschodnim Pelop…
$327,723
Dom wolnostojący 5 pokojów w Ano Loutro, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Ano Loutro, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedaży w trakcie budowy 2-piętrowy dom 133 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter skł…
$526,698
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? maizonette 130 m kw. w Western Peloponese. Maisonette ma jeden poziom. Pierwsze …
$327,723
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 124 m kw we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwni…
$526,698
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 118 m kw we wschodniej Peloponezie. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwni…
$368,689
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 200 m kw. we wschodniej Peloponezji. Półpiwnica składa się z je…
$374,541
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 4-piętrowy dom 250 m kw. Wschodni Peloponez. Półpiwnica składa się z jednego mag…
$749,082
Szeregowiec 7 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 7 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 7
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 160 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie .Maiso…
$198,975
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 285 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 3-piętrowa willa o powierzchni 285 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie …
$620,334
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 304 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 304 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Półpiwnica sk…
$854,422
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Na sprzedaż w Peloponezie maizonette o powierzchni 198 metrów kwadratowych. Maisonette ma 3 …
$409,654
Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 5
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 160 m kw w Peloponezu. Wspaniały widok na morze, góra otwiera się…
$421,359
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 245 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 245 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Parter składa…
$643,742
Dom wolnostojący 5 pokojów w Kato Pitsa, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Kato Pitsa, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 2- pi? trowy dom 180 m kw. We wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jednej…
$924,648
Szeregowiec 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 110 m kw. We wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 2 poziomy. 1 piętr…
$275,054
Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 200 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z jednej kuchni, jede…
$643,742
Szeregowiec 3 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 3 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 3
Powierzchnia 169 m²
Na sprzedaż maizonette 169 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma jeden poziom. Z …
$362,837
Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 99 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . D…
$2,22M
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 200 m kw we wschodniej Peloponezie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter s…
$409,654
