Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Grecja
  3. Municipal Unit of Xylokastro
  4. Mieszkania
  5. Dom
  6. Basen

Domy z basenem na sprzedaż w Municipal Unit of Xylokastro, Grecja

wille
17
domy wolnostojące
13
szeregowcy
23
5 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 484 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 484 m kw. we wschodniej Peloponezji. Półpiwnica składa się z…
$854,422
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Dom wolnostojący 5 pokojów w Ano Loutro, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Ano Loutro, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 1
Do sprzedaży w trakcie budowy 2-piętrowy dom 133 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter skł…
$526,698
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 118 m kw we wschodniej Peloponezie. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwni…
$368,689
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Tut TravelTut Travel
Willa 5 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Willa 5 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 384 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa 384 m kw. We wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jedne…
$877,831
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Szeregowiec 6 pokojów w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec 6 pokojów
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż maizonette 200 m kw we wschodniej Peloponezie. Maisonette ma 2 poziomy. Parter s…
$409,654
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Xylokastro, Grecja

z garażem
z Ogród
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się