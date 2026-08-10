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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Tavros, Grecja

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2 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Projekt Izi Lux to nowoczesny rozwój mieszkaniowy położony pomiędzy dzielnicami Kalithea i T…
$340,919
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Moschato Tavros, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 66 m²
Projekt Izi Lux to nowoczesny rozwój mieszkaniowy położony pomiędzy dzielnicami Kalithea i T…
$340,919
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
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English
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Tavros, Grecja

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