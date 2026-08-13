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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Psychiko, Grecja

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1 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Filothei Psychiko, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 142 m²
Piętro 3/5
Simeonoglou 11, Nea Filothei - C1 (ACROPOLIS & SEA VIEW) / 3 bedrooms & 2 bathrooms / 141,7 …
$754,427
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Psychiko, Grecja

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